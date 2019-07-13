باجندوح يعلن انضمامه لنادي فارازدين الكرواتي

أعلن جمال باجندوح عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر انضمامه لنادي فارازدين الكرواتي بعد انتهاء عقده مع نادي الاتحاد دون أن يبدي الأخير رغبة في استمرار تلك العلاقة؛ وبالتالي تم إشعاره أواخر يونيو الماضي بضرورة البحث عن نادٍ آخر .

وقضى باجندوح ما يقارب خمسة مواسم في صفوف الاتحاد، تُوج خلالها بلقب كأس ولي العهد 2017، وكأس الملك 2018.