"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، "مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها".

أمطار رعدية الباحة

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08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442 03:29 PM

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، "مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها".

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أمطار رعدية الباحة

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