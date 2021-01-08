"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، "مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها".