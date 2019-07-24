"العمل" توضح: إعلان فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية بالسعودية مخالف.. ويجري التحقق منه

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه ‏‫إشارة إلى ما يتم تداوله حول إعلان فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في السعودية فإنها تؤكد أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل في السعودية، وجارٍ التحقق منه. كما تؤكد الوزارة استمرارها بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسُّع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات.

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24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 10:56 PM

"العمل" توضح: إعلان فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية بالسعودية مخالف.. ويجري التحقق منه

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه ‏‫إشارة إلى ما يتم تداوله حول إعلان فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في السعودية فإنها تؤكد أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل في السعودية، وجارٍ التحقق منه. كما تؤكد الوزارة استمرارها بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسُّع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات.

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