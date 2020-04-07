"كورونا" سيمحو 6.7 % من ساعات العمل حول العالم

4 قطاعات الأشد تضررًا بينها الصناعات التحويلية

توقعت منظمة العمل الدولية اليوم (الثلاثاء) أن تمحو جائحة "كوفيد-19"، 6.7 بالمائة من ساعات العمل حول العالم في الربع الثاني من هذا العام، أو ما يعادل عمل 195 مليون عامل بدوام كامل.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير أن أربعة من بين كل خمسة أشخاص في قوة العمل العالمية يعيشون في أماكن تضررت من إغلاقات كاملة أو جزئية لأماكن العمل، وفقًا لـ"رويترز".

ولم تقدم المنظمة توقعات محددة لعدد الأشخاص الذين سيصبحون عاطلين بسبب الأزمة لكنها ذكرت، أنه سيكون أعلى بشكل كبير من رقم 25 مليونًا الذي توقعته الشهر الماضي.

وبيّنت المنظمة أن القطاعات الأربعة الأشد تضررًا حول العالم هي الإعاشة والخدمات الغذائية، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وخدمات الأعمال والأنشطة الإدارية.





وفي بداية العام الحالي كان هناك 190 مليون عامل بلا وظائف حول العالم.