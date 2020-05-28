بداية حصاد القمح في عسير.. فيديو توثيقي يعرف بالآلية ويوضح المراحل

وثقه "مشهور".. آلات حديثة تسهل وتسرع بدلاً من الطريقة التقليدية القديمة

بدأ المزارعون في منطقة عسير بحصاد محصول القمح (البُر)، بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة، مما انعكس إيجابياً على وفرة في الإنتاج.

وتُسهم الآلات الحديثة "الحصّادات" في تسهيل وتسريع عملية الحصاد بدلاً من الطريقة التقليدية التي كانت تُستخدم قديماً.

ووثق الإعلامي "سعيد مشهور" مقطع فيديو، ظهر اليوم الخميس، شرح من خلاله مراحل حصاد القمح بأحد المزارع في عسير، حيث أوضح أن القمح يمكث في المزارع من ثلاثة إلى ستة أشهر يتلو ذلك عملية الصّرام ووضعه داخل الحصادة.

وأضاف: بعد ذلك يخرج القمح "البُر" من الحصّادة في منطقة المنخل، ومن ثم وضعه داخل الأكياس، وأما الحثا تنثره الآلة بعيداً ويتم تجميعه ليستفاد منه في إطعام المواشي.