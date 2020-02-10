ويتواصل البناء .. توقيع عقد بناء سياج أمني لمحيط مشروع القدية

الخطوة الأولى ستمكّن مشاريع البناء من البدء بجلب معداتها

وقّعت شركة القدية للاستثمار مع شركة عبر المملكة السعودية "سبك"، عقداً لبناء سياج أمني حول محيط موقع مشروع القدية؛ عاصمة المملكة للترفيه والرياضة والفنون، وذلك استمراراً لعملية البناء في مشروع القدية.

وستمكّن الخطوة الأولى لتأمين الموقع عديداً من مشاريع البناء من البدء خلال هذا العام بجلب معدات البناء الثقيلة ومنع غير المخول له من الدخول إلى أرض المشروع.

وقال المدير التنفيذي لتطوير البنية التحتية والمناطق في القدية سلمان الحبيس: "توقيع هذا العقد الذي تبلغ مدته ١٢ شهراً يعد المرحلة الأولى من تأمين موقع القدية. نحن فخورون بالعمل مع شركة سعودية ذات خبرة في إنشاء عاصمة المملكة للترفيه والرياضة والفنون".

ويتضمن العقد تجهيز ٤٤٠ ألف متر مربع من أرض الموقع وبناء ٢٠ كيلو متراً من السياج الأمني و٢٣ كيلو متراً من حواجز الكابلات ونحو مليون متر مكعب من الأعمال الترابية.

وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة عبر المملكة السعودية صالح بن سليم الحربي؛ على هذه الشراكة، بالقول: "لأكثر من ٢٥ سنة عملنا مع شركات رائدة في السعودية، نحن متحمسون للعمل مع القدية في هذا المشروع الذي سيغيّر معالم الترفيه في السعودية".

وأضاف "الحربي": "ولتسهيل البناء في الموقع سيكون تأمينه الخطوة الأولى".

وتعمل شركة عبر المملكة السعودية في الهندسة والتوريد وبناء مشاريع متوسطة وكبيرة مع القطاعين الخاص والعام في المملكة لأكثر من عقدين.