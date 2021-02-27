"مرور جدة" يطيح بقائد صهريج صرف أفرغ حمولته بالطريق

في إطار التفاعل مع بلاغ موثّق بالفيديو تم تقديمه على "تويتر"

تمكّن "مرور جدة" من القبض على سائق شاحنة للصرف الصحي، بعد قيامه بتفريغ مياه الصرف على الطريق أثناء سيره، وأحاله للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وتجاوب "مرور جدة" مع بلاغ مواطن وثقه بمقطع فيديو لحساب المرور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أبلغ فيه عن قيام قائد صهريج مخصصة للصرف الصحي بتفريغ حمولة مياه الصرف في أحد الشوارع، مسببًا الأذى للمركبات وسط انتشار الروائح الكريهة بالشارع.

وتمكَّن المرور بعدها، بناء على المقطع الموثَّق، من القبض على قائد الصهريج المخالف، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.