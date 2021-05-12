اقتداء بمبادرة الملك وولي العهد.. وزير الحرس يعلن تسجيله في برنامج التبرع بالأعضاء

عبدالله بن بندر دعا منسوبي الوزارة للمشاركة في هذه المبادرة عبر موقعها الإلكتروني

أعلن وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، عن تسجيله في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

جاء ذلك اقتداءً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- الإنسانية بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

ودعا الأمير عبدالله بن بندر، منسوبي الوزارة للمشاركة في هذه المبادرة عبر موقعها الإلكتروني.