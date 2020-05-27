كورونا في إفريقيا.. 3589 وفاة و119391 إصابة

إجمالي حالات التعافي وصل إلى 48 ألفاً و618

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إفريقيا بلغ 119 ألفاً و391 حالة.

وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس وصل إلى 48 ألفاً و618 حالة، فيما بلغت الوفيات 3589 حالة.

وأشار البيان اليومي للاتحاد الإفريقي، إلى أن منطقة شمال إفريقيا سجلت 36.420 حالة إصابة، فيما سجلت منطقة جنوب القارة 25.944 حالة، وسجلت دول شرق إفريقيا 13.017 إصابة، ووسط القارة 13.604 إصابات، ودول غرب القارة 30.406 إصابات.