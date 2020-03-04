لليوم الثاني .. الكويت تعلن عدم تسجيل أيّ إصابات جديدة بـ "كورونا"

وزارة الصحة: هناك تقييم مستمر للأوضاع في عدد من المناطق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، في مؤتمرها الصحافي اليومي حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، عدم تسجيل أيّ إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت أن هناك تقييماً مستمراً للأوضاع في عددٍ من المناطق.

ووفق صحيفة "الرأي" الكويتية، أشارت وكيلة الصحة العامة بثينة المضف؛ إلى أن جميع الحالات المصابة بحالة جيدة عدا حالتين تمّ إدخالهما العناية المركزة تعانيان أيضاً من أمراض مزمنة.

وكانت الكويت قد أعلنت أمس، أيضاً عدم تسجيل أيّ إصابات، وكشفت أمس الأول الإثنين، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس؛ ما رفع عدد الإصابات المسجلة بالمرض إلى 56 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق إجراءات الفحص الطبي لكل القادمين من مصر وسوريا والهند وبنجلادش والفلبين، وهي أكبر الجاليات الموجودة في الكويت.