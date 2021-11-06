جازان.. رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى الـ 6 مساءً

تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على محافظتَي الحرث والدائر بني مالك

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، الدائر بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.