الملك وولي العهد يهنئان رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها

القيادة أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 11:19 AM

القيادة أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

الملك وولي العهد يهنئان رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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