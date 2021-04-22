إزالة ورم ضخم ينقذ حياة مريضة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

في جراحة عاجلة جرى خلالها توليدها وإزالة الرحم

أنقذ فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف حياة سيدة في العقد الرابع من العمر من ورم ضخم على الرحم وزنه ستة كيلوجرامات.



وكانت السيدة، وهي حامل في شهرها التاسع، تتابع في العيادات الخاصة بالنساء والولادة وهي تعاني بسبب آلام شديدة, وبعد الفحص وإجراء الفحوص اللازمة؛ اتضح أن لديها ورمًا ضخمًا على الرحم.



وعلى الفور أُدخلت المريضة إلى غرفة العمليات بفريق طبي متخصص, وتمت عملية الولادة وإزالة الورم الذي وصل طوله إلى 50 سم ووزنه 6 كجم, إضافة إلى إزالة الرحم لإنقاذ حياتها، وتماثلت حالتها للشفاء.



ويعد مجمع الملك فيصل أكبر مستشفى في الطائف, حيث يضم 800 سرير منها 300 سرير للنساء والولادة, ويضم كل التخصصات, إضافة إلى الكوادر الطبية المؤهلة, ويعد أقدم مستشفى في المحافظة.