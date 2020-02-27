جسر الملك فهد: بدء تعليق استخدام بطاقة الهوية للسفر

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه تم البدء بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر عبر جسر الملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون؛ فعلى الراغبين في السفر استخدام جوازات السفر الخاصة بهم؛ وذلك وفق التعليمات الصادرة من الجوازات السعودية.المؤسسة العامة لجسر الملك فهد
أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه تم البدء بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر عبر جسر الملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون؛ فعلى الراغبين في السفر استخدام جوازات السفر الخاصة بهم؛ وذلك وفق التعليمات الصادرة من الجوازات السعودية.