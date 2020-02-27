جسر الملك فهد: بدء تعليق استخدام بطاقة الهوية للسفر

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه تم البدء بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر عبر ‫جسر الملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون؛ فعلى الراغبين في السفر استخدام جوازات السفر الخاصة بهم؛ وذلك وفق التعليمات الصادرة من الجوازات ‫السعودية.