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حالة تشمل السيل الكبير والشفا والهدا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم

تنبيه من "الأرصاد" وتحذير من "المرور" ضباب وتدنٍ للرؤية على الطائف

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرّمة خلال اليوم.

وتضمن التنبيه تكوّن ضباب يشمل تأثيره تدنياً في مدى الرؤية الأفقية على محافظة الطائف، والسيل الكبير، والشفا، والهدا، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهراً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأهابت إدارة المرور بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر والتزام السرعات المحدّدة في الطرقات متمنية السلامة للجميع.