موظفة كويتية تتهم زميلها بـ"تحريضها على الفسق والفجور"

تَعَرّض لها أثناء خروجهما من العمل

سجّلت موظفة كويتية تعمل في إحدى الوزارات، قضية تحريض على الفسق والفجور بحق أحد زملائها، بعدما لاحقها وأساء إليها بقلة أدبه، وأدلت ببياناته، ويجري استدعاؤه للتحقيق.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، قصدت المواطنة أحد مخافر محافظة "حولي"، وهي غاضبة، وأبلغت ضابط المخفر بأنها أثناء خروجها من عملها، فوجئت بأحد الزملاء يلاحقها ويرتكب أفعالًا صبيانية، وحاول تحريضها على الفسق والفجور، وقامت بصده وتجاهله؛ لكنه تجاوز حدوده معها وبدأ "يستخف دمه"، ولم تحتمل تصرفاته الخارجة عن حدود الأدب والبعيدة كل البعد عن الزمالة.

الشاكية زوّدت رجال الأمن ببيانات المتهم، وسجّلت بحقه قضية تحريض على الفسق والفجور، وتمت إحالة القضية إلى رجال مباحث "حولي" لاستدعائه وإخضاعه للتحقيق.

الكويت موظفة كويتية محافظة حولي

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02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441 09:43 AM

تَعَرّض لها أثناء خروجهما من العمل

موظفة كويتية تتهم زميلها بـ"تحريضها على الفسق والفجور"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجّلت موظفة كويتية تعمل في إحدى الوزارات، قضية تحريض على الفسق والفجور بحق أحد زملائها، بعدما لاحقها وأساء إليها بقلة أدبه، وأدلت ببياناته، ويجري استدعاؤه للتحقيق.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، قصدت المواطنة أحد مخافر محافظة "حولي"، وهي غاضبة، وأبلغت ضابط المخفر بأنها أثناء خروجها من عملها، فوجئت بأحد الزملاء يلاحقها ويرتكب أفعالًا صبيانية، وحاول تحريضها على الفسق والفجور، وقامت بصده وتجاهله؛ لكنه تجاوز حدوده معها وبدأ "يستخف دمه"، ولم تحتمل تصرفاته الخارجة عن حدود الأدب والبعيدة كل البعد عن الزمالة.

الشاكية زوّدت رجال الأمن ببيانات المتهم، وسجّلت بحقه قضية تحريض على الفسق والفجور، وتمت إحالة القضية إلى رجال مباحث "حولي" لاستدعائه وإخضاعه للتحقيق.

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