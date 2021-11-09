محافظ شرورة المكلف يستقبل مساعد مدير مكافحة المخدرات بنجران

بحثا تحقيق سُبل الوقاية والتصدي لهذه الآفة الخطيرة

استقبل محافظ شرورة المكلف موفق عبد الهادي العنزي بالمحافظة، اليوم، مساعد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة نجران، العقيد عبد الرحمن بن معيض الحارثي، يرافقه مدير مكافحة المخدرات بشرورة الرائد أديب الحربي.

جرى خلال اللقاء مناقشة الأمور المتعلقة بجهاز المكافحة، بما يحقق سبل الوقاية والتصدي لهذه الآفة الخطيرة والموضوعات التي تصب في مصلحة العمل الأمني وتطويره والتوعية بأضرار آفة المخدرات وخطرها على الفرد والمجتمع.

وأشار العقيد "الحارثي" إلى أن هذه الزيارة والجولات تأتي بناء على توجيه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، وبمتابعة من المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء محمد سعيد القرني، وبمتابعة من مدير عام المخدرات بالمنطقة العميد محمد عبد الله القرني.

وفي نهاية اللقاء شكر العقيد "الحارثي" المحافظ "العنزي" على ما لمسه من تعاون وتوجيه للتصدي لهذه الآفة الخطيرة من جانب رجال مكافحة المخدرات بكل الإمكانيات التي وفرتها الدولة -حفظها الله-.