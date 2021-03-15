"بلدية أضم" بمنطقة مكة تطرح عدداً من المواقع الاستثمارية

حددت يوم 13-9 موعداً لتقديم العطاء بظرف معلق

أعلنت بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة طرح عدد من المواقع الاستثمارية.

وفى التفاصيل.. حددت البلدية موعد تقديم العطاء بيوم الأحد الموافق ١٤٤٢/٩/١٣هـ الساعة الثانية ظهراً، وسيكون مكان فتح المظاريف بصالة الاجتماعات بمقر البلدية، يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٩/١٤هـ الساعة العاشرة صباحاً مؤكدة أن العرض يقدم داخل ظرف مختوم.