وزير الاتصالات: المملكة ضمن أفضل 10 دول بسرعة الإنترنت

أكد أن السعودية نهجها واضح ضد التحديات.. "الإنسان أولاً"

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أنه في عام 2017 كانت المملكة خارج الـ١٠٠ دولة فيما يتعلق بسرعة وجودة الإنترنت، ثم أصبحت اليوم ضمن أفضل 10 دول عالمياً فيها.

وقال "السواحه": المملكة في 2020 أثبتت أن نهجها واضح في مواجهة التحديات على مدى العصور بوضع الإنسان أولاً والوطن فوق كل شيء.