"ترامب": إذا فاز "بايدن" سأغادر البلاد!

في تصريح عَدّه الكثيرون مجرد نكتة للسخرية

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه قد يضطر إلى "مغادرة البلاد" إذا خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وجاءت تصريحات الرئيس ترامب أمام مؤيده أثناء تجمع انتخابي في مدينة ماكون بولاية جورجيا في الولايات المتحدة، السبت.

وأضاف ترامب وفق "سكاي نيوز عربية" أنه سيكون "تحت ضغط كبير إذا خسر أمام أسوأ مرشح للانتخابات في تاريخ انتخابات الرئاسة"؛ في إشارة إلى منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأشار إلى أنه "قد يضطر إلى مغادرة البلاد"، في خضم توجيه انتقادات إلى بايدن باعتباره "أسوأ مرشح في التاريخ السياسي" للبلاد على حد تعبيره.

ولا يتوقف ترامب وبايدن عن توجيه الاتهامات إلى بعضهما في قضايا عدة، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

واعتبر كثيرون تصريح ترامب "مجرد نكتة"، وقالوا إنه لا يخرج عن سياق الدعاية الانتخابية التي اشتدت مع قرب موعد الانتخابات.

من جانبه، حذر بايدن، السبت، من أنه في حالة بقاء الرئيس ترامب في منصبه؛ فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة ستظل مرتفعة، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.