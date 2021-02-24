"المطيري" مديراً لمستشفي رويضة العرض بالرياض

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني قراراً بتكليف الأخصائي نايف بن ماجد المطيري مديراً لمستشفى رويضة العرض العام.

ويُعتبر "المطيري" من الكفاءات الوطنية الشابة والمتميز في مهام عمله.

ومن جانبه عبّر "المطيري" عن سعادته بهذه الثقة، والتي اعتبرها وساماً على صدره من قبل المدير العام، وحافزاً قوياً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، بما يحقق تطلعات القيادة لما فيه الخير لخدمة الدين ثم المليك والوطن.