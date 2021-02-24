"المطيري" مديراً لمستشفي رويضة العرض بالرياض

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني قراراً بتكليف الأخصائي نايف بن ماجد المطيري مديراً لمستشفى رويضة العرض العام.

ويُعتبر "المطيري" من الكفاءات الوطنية الشابة والمتميز في مهام عمله.

ومن جانبه عبّر "المطيري" عن سعادته بهذه الثقة، والتي اعتبرها وساماً على صدره من قبل المدير العام، وحافزاً قوياً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، بما يحقق تطلعات القيادة لما فيه الخير لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

1

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442 02:10 PM

"المطيري" مديراً لمستشفي رويضة العرض بالرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 293

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني قراراً بتكليف الأخصائي نايف بن ماجد المطيري مديراً لمستشفى رويضة العرض العام.

ويُعتبر "المطيري" من الكفاءات الوطنية الشابة والمتميز في مهام عمله.

ومن جانبه عبّر "المطيري" عن سعادته بهذه الثقة، والتي اعتبرها وساماً على صدره من قبل المدير العام، وحافزاً قوياً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، بما يحقق تطلعات القيادة لما فيه الخير لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021