"الصحة": تسجيل 49 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 35 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548666) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537605) حالات، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8796) حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 61 حالة.