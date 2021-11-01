"الصحة": تسجيل 49  حالة إصابة بكورونا .. وتعافي  35 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548666) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537605) حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8796) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 61 حالة.

1

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443 03:37 PM

"الصحة": تسجيل 49  حالة إصابة بكورونا .. وتعافي  35 خلال الـ 24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

1 3,127

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548666) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537605) حالات، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8796) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 61 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021