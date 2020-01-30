انطلاق الجولة الافتتاحية لدوري المنطقة الشرقية للرياضات اللاسلكية

البطولة تستمر لمدة 5 أيام

انطلقت منافسات دوري المنطقة الشرقية للسيارات اللاسلكية والتي تحتضنها صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام الذي يستمر لمدة 5 أشهر بتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت.

وشهدت الجولة الافتتاحية أمس تنافسًا قوياً في فئات المسابقة "سيارات كهرباء 8 / 1 وسيارات كهرباء مفتوح وسيارات بنزين 5 / 1 , وسيارات بنزين مفتوح" بمشاركة 28 متسابقاً جاءت نتائجهم كالتالي:

ــ فئة سيارات 1/8 كهرباء:

الأول: سامر الشويخ.

الثاني: حسين الرويمي.

الثالث: مهدي العيسى.

ــ فئة سيارات كهرباء المفتوح:

الأول: حسن المبارك.

الثاني: حكيم المهنا.

الثالث: زياد خضر.

ــ فئة سيارات 1/5 بنزين:

الأول: عبدالمطلب الشملان

الثاني: فيصل الدخيل.

الثالثة: إدريس الخلف.