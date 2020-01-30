انطلاق  الجولة الافتتاحية لدوري المنطقة الشرقية للرياضات اللاسلكية

انطلقت منافسات دوري المنطقة الشرقية للسيارات اللاسلكية والتي تحتضنها صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام الذي يستمر لمدة 5 أشهر بتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت.
وشهدت الجولة الافتتاحية أمس تنافسًا قوياً في فئات المسابقة "سيارات كهرباء 8 / 1 وسيارات كهرباء مفتوح وسيارات بنزين 5 / 1 , وسيارات بنزين مفتوح" بمشاركة 28 متسابقاً جاءت نتائجهم كالتالي:
ــ فئة سيارات 1/8 كهرباء:
الأول: سامر الشويخ.
الثاني: حسين الرويمي.
الثالث: مهدي العيسى.
ــ فئة سيارات كهرباء المفتوح:
الأول: حسن المبارك.
الثاني: حكيم المهنا.
الثالث: زياد خضر.
ــ فئة سيارات 1/5 بنزين:
الأول: عبدالمطلب الشملان
الثاني: فيصل الدخيل.
الثالثة: إدريس الخلف.
الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت دوري المنطقة الشرقية للسيارات اللاسلكية
البطولة تستمر لمدة 5 أيام
انطلقت منافسات دوري المنطقة الشرقية للسيارات اللاسلكية والتي تحتضنها صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام الذي يستمر لمدة 5 أشهر بتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت.
وشهدت الجولة الافتتاحية أمس تنافسًا قوياً في فئات المسابقة "سيارات كهرباء 8 / 1 وسيارات كهرباء مفتوح وسيارات بنزين 5 / 1 , وسيارات بنزين مفتوح" بمشاركة 28 متسابقاً جاءت نتائجهم كالتالي:
ــ فئة سيارات 1/8 كهرباء:
الأول: سامر الشويخ.
الثاني: حسين الرويمي.
الثالث: مهدي العيسى.
ــ فئة سيارات كهرباء المفتوح:
الأول: حسن المبارك.
الثاني: حكيم المهنا.
الثالث: زياد خضر.
ــ فئة سيارات 1/5 بنزين:
الأول: عبدالمطلب الشملان
الثاني: فيصل الدخيل.
الثالثة: إدريس الخلف.