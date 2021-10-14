"البدير" يترأس وفد المملكة في الاجتماع الـ86 لمجلس وزراء الإسكان العرب

يقام لمدة يومين في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.. ويتناول عدداً من الموضوعات

ترأس نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الاجتماع الـ86 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمقام لمدة يومين في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة جمهورية الجزائر.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، منها مستجدات تطبيق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في مشاريع الإسكان، ومقترح الاحتفال بيوم الإسكان العربي للعامين 2021 و2022، حيث جرى اختيار الشعار المقترح من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ليوم الإسكان العربي للعام 2021 بعنوان "مراعاة جودة الحياة من أساسيات التخطيط الحضري السليم".

وتناول الاجتماع في دورته الحالية عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك في مجال الإسكان والتعمير، وكذلك آخر المستجدات بشأن التحضيرات النهائية لعقد المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية والمقرر عقده في المملكة الأردنية الهاشمية في شهر ديسمبر المقبل.

وناقش المجتمعون سبل تبادل المعلومات حول المشاريع الإسكانية الرائدة بين الدول العربية، وأساليب التمويل العقاري السكني، والتشريعات المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير العربي، وعدداً من تجارب الدول حول السكن الاجتماعي، وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

بدوره، نوه نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، في كلمته خلال الاجتماع، إلى أهمية الاجتماع للخروج بقرارات تخدم وتلبي احتياجات الشعوب العربية فيما يتعلق بتأمين المسكن الملائم لهم ولأسرهم، تحقيقاً لتطلعات قادة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية.

ورحّب نائب وزير الإسكان برئيس الاجتماع معالي وزير السكن والعمران في الجمهورية الجزائرية ونائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب طارق بلعربي، وأصحاب المعالي والسمو رئيسي الوفود المشاركة في الاجتماع، راجياً لهم التوفيق والسداد في أعمال الدورة الحالية للمجلس، والمضي قدماً بما يحقق تطلعات قادة الدول العربية.

يُذكر أن الوفد المرافق للنائب شمل وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمة العملاء والمشرف على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، ووكيل الوزارة للأنظمة والتشريعات والشؤون القانونية إبراهيم بن محمد الغيهب، وعدداً من قيادات الوزارة.