تحذير من منتج يستخدم كثيراً في الحفلات.. خطر الاشتعال

لم يجتز اختبار المواصفة القياسية والتعليمات غير واضحة

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من منتج "crazy string" الذي يستخدم في الحفلات مؤكدة أنه لم يجتز الاختبار.

وأوضحت الهيئة أن نتيجة الاختبار التي أجريت على العينة أظهرت أنها لم تجتز اختبار المواصفة GSO EN-71، مبينةً أن من مخاطر المنتج أنه قابل للاشتعال، إضافة إلى عدم وضوح التعليمات الموجودة على العينة.

يُذكر أن عدد العينات التي تم تحليلها بالهيئة وعبر مختبرات ضبط الجودة والمعايرات التي تمت بمختبرات المعايرة (292478) عينة واعد عنها (132765) تقريراً.

وتقوم الهيئة بسحب عينات عشوائية من السوق مباشرة بالإضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات؛ وذلك لاختبارها للتأكد من مطابقتها للوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

وتقوم الهيئة بنشر تحذيراتها ونتائج اختبارات العينات عبر موقعها الرسمي: https://www.saso.gov.sa/ar/Pages/default.aspx