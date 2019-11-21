هل أكل لحم الخنزير يقتل غيرة الرجال على محارمهم؟ خبير أجِنَّة يُجيب

قال: هناك قائمة أمراض تنتج عنه يمكن العودة لها بالأبحاث.. والغيْرة نوعان

وصف بروفيسور علم الأجنة وزراعة الخلايا في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور صالح الكريم، اتهام البعض للخنزير بأنه سبب موت غيرة الرجال الذين يأكلون لحمه على نسائهم ومحارمهم، ويؤكدون أن عدم غيرة الغرب على الزوجات ومحارمهم هو بسبب أكل الخنزير، ومن يقول إن بعض المسلمين قلت الغيرة عندهم على محارمهم بسبب أن مكونات بعض الأغذية المستوردة التي يتناولونها فيها شحم خنزير؛ بأنه كلام هراء لا يستند إلى دليل شرعي، أو بحث بيولوجي؛ معتبرًا أنه "يمثل نموذجًا للموضوعات التي يتحمس لها البعض من غير علم ولا سلطان مبين، يصدر ممن يقوله حماسًا للدين، بعيدًا عن الشرع والعلم.. ومن الحماس ما يورث الخطأ".

وأوضح الكاتب الأكاديمي في مقالته اليوم في صحيفة "المدينة" بعنوان "لا علاقة بين أكل لحم الخنزير والغيرة": "إن الثابت بيولوجيًّا وطبيًّا أن الخنزير يسبّب العديد من الأمراض العضوية، وهناك قائمة من الأمراض التي تنتج عن أكل الخنزير، ليس محل استعراضها هنا، ويمكن العودة إليها من خلال البحوث والدراسات الطبية، وهي التي تعتبر فعلًا من أسرار تحريم أكل الخنزير؛ لأن علة التحريم في الطعام والشراب قائمةٌ على تجنّب الخبائث كما قال تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}".

وأضاف: "من ناحية الدراسات السلوكية للجنس؛ فإن الخنزير مثله مثل بقية الحيوانات، كـ(الأغنام والأبقار والجمال التي أباح الله أكلها)، تمارس الفوضى الجنسية، وعدم الغيرة".

وأشار إلى أنه في المقابل هناك شعوب تأكل الخنزير مثل الصين، ولكنها محتفظة بغيرة عالية على محارمها، كما أن العكس صحيح؛ هناك مسلمون لا يأكلون الخنزير، لكن الواحد منهم ميت الحس والغيرة نحو محارمه، وهناك في الغرب من لا يأكل الخنزير كذلك، وميت الحس والغيرة.

ولفت "الكريم"، إلى أن تفسير الفوضى الجنسية العارمة اليوم، ليس إلا الانصراف عن توجيهات الله سبحانه وتعالى، والبعد عن منهجه الذي جاءت به الكتب السماوية، وأرسل به الأنبياء.

وخلُص إلى توضيح مهم، وهي أن الغيرة على نوعين: غيرة محمودة، وهي التي لا ترضى الدياثة في المحارم، مع بقاء الثقة في المحارم وعدم الشك بهن لمجرد أن إحداهن تكلمت مع رجل، أو عملت في مكان عام، أو مستشفى.. وغيرة مذمومة، وهي الغيرة الحادة التي تصل إلى حد الشكوك والظنون بالزوجات والمحارم لأتفه الأسباب في الحياة، وهذا النوع من الغيرة مرض، وليس غيرة، ويجب تجنبه.