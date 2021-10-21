المساحة الجيولوجية تشارك في معرض المركز العلمي بـ"القصيم"

المعرض سوف يسلط الضوء على الأعمال الفنية والجيولوجية للهيئة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل"أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تشارك ضمن قطاعات منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمركز العلمي خلال الفترة من ٢٠ -٢٤ أكتوبر 2021م.



ولفت "أبا الخيل" إلى أن المعرض سوف يسلط الضوء على الأعمال الفنية والجيولوجية التي تقوم بها الهيئة من خلال عدة أجنحة مقسمة بأشكالها الجيولوجية التي تصف التاريخ الطبيعي في الصحارى.



وبيّن أن قسم الكهوف سيشارك بطريقته الطبيعية التي يعيشها الجيولوجي في الصحراء ليعيش الزائر لحظة بلحظة تلك الأجواء التي يمر بها الجيولوجي في الصحراء بين الكهوف والدحول، بالإضافة إلى تعريف الضيوف بالأدوات التي يستخدمها الجيولوجي في تنقلاته.



وأشار إلى أن أهمية الكهوف تكمن أيضًا في كيفية الاستفادة منها من خلال التعرف إلى التاريخ الجيولوجي والطبيعي للجزيرة العربية الذي تزامن مع تكوينها، ومن الضروري حماية هذه الثروات الوطنية الطبيعية وحفظها وتطويرها كموروث وطني للأجيال القادمة، وتقديم الصالح من هذه المناطق لسوق الاستثمار السعودي، في قيام صناعات ومشروعات جديدة، بالإضافة إلى استغلالها في مجالات متنوعة مثل استخدامها كمناطق جذب سياحي تقوم على أساسها عملية تطوير للمناطق الصحراوية.



بالإضافة إلى عرض مرئي بتقنية 3D للمعالم الجيولوجية بمنطقة القصيم بأشكالها الجذابة والمتنوعة والمنتشرة.



وأضاف أن جناح الأحافير سوف يعرض أهم الاكتشافات التي تم الوصول، حيث تم اكتشاف أحافير وثدييات برية يصل عمرها ما بين 600 ألف ومليون عام مضت. وسوف يتم عرض "عضد" و"فك سفلي"، بالإضافة إلى العديد من الأجزاء المكتشفة، ويمكن للزائرين الاطلاع عليها مباشرة؛ حيث ينقلهم هذا المشهد إلى تلك الحقبة الزمنية بطبيعتها القديمة، مبينًا أن هذه الثدييات عاشت في فترات كان الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية متأثرًا بكميات كبيرة من الأمطار الموسمية.



وأوضح أن جناح الهيئة سيضم أيضًا عرضًا مرئيًّا عن النشاط الزلزالي والبركاني في المملكة، وتوزيع محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي وكيفية تسجيل الهزات الأرضية، بالإضافة إلى جهاز استشعاري يُمكن للزائر من استخدامه لمعرفة كيفية متابعة الموجات الزلزالية.



وأشار إلى أن جناح الهيئة سيقدم خدمة الفحص المجاني للمجوهرات والمقتنيات الثمينة للزوار والكشف عن جودتها ونقائها ومعرفة هل هي مجوهرات مقلدة أم لا خلال الزيارة، بالإضافة إلى تزويدهم بمعلومات عن المراحل الجيولوجية للأحجار الكريمة والمجوهرات التي تمر بها منذ استخراجها وحتى اقتنائها.



كما أنه سيضم أيضًاَ بين أركانها جناح المعادن الفلزية الذي يعرض العديد من المعادن المتنوعة ويقوم بتقديم شرح عن المعادن وتزويد الزوار بنشرات تعريفية يمكن الاستفادة منها.