لهذا السبب.. الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار بالسيح الخميس

في تمام الساعة الـ1 ظهراً

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة في إدارة الدفاع المدني بالخرج، بعد غد الخميس؛ القيام بتجربة لإطلاق صافرات الإنذار في مدينة السيح، وذلك في تمام الساعة الـ1 ظهراً.

‏وتهدف التجربة المجدولة مسبقاً للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.