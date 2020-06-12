"مدني مكة" يخمد حريقًا في أحد المكاتب بفرع مؤسسة النقد قبل تطوره

فرق الإطفاء تمكّنت من السيطرة عليه دون سقوط إصابات

باشرت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، مساء اليوم، حريقًا اندلع في أحد المكاتب في مبنى فرع مؤسسة النقد السعودي بشارع المنصور بمكة المكرمة.

وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "سبق" إلى أن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة تلقّت بلاغًا باندلاع حريق في أحد المكاتب بفرع مؤسسة النقد السعودي بشارع المنصور، وباشرت فرق الإطفاء موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتقال الحريق ومحاصرته في موقعه، وتمّ تأمين الموقع والمحافظة على السلامة العامة دون إصابات تذكر.

