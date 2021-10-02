منذر طيب نائب رئيس أول للاتصال في "السعودية للكهرباء"

تم تعيين منذر بن محمود طيب بمنصب نائب رئيس أول للاتصال والعلاقات العامة في الشركة السعودية للكهرباء.

ويُعدُّ "طيب" من الكفاءات القيادية والمميزة بمجاله؛ فهو أحد أقطاب صناعة الاتصال المؤسسي في السعودية مسنودًا بخبرته المهنية التي تربو على 20 عامًا، قضاها متنقلاً في القطاعَيْن العام والخاص، استطاع خلالها أن يضع بصمته، ويصنع خطابًا مرموقًا من خلال نجاحه في إدارة عدد من أكبر مشاريع الاتصال الاستراتيجي.