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في العقدَيْن الثالث والرابع من العمر.. وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة

مكة.. القبض على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم "إمفيتامين" و"حشيش"

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية المختصة في المنطقة من القبض على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ ضُبط بحوزتهم أقراص إمفيتامين مخدر، ومادة الحشيش المخدر؛ وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.