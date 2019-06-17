شاهد.. طلق ناري يخترق سقف منزل بالطائف والأسر تنجو بعناية إلهية

استَشهد عائلها بوفاة طفلة قبل سنوات وقال: المصدر مجهول وأبلغت الأمن

تفاجأت أسرة مواطن تسكن في أحد أحياء الطائف، بـ"عبرود" سلاح رشاش يخترق صالة المنزل ويسقط بينهم، كان الله سبحانه وتعالى قد أنجاهم منه؛ فيما حضر رب الأسرة والذي كان ملتزمًا ببعض الأعمال وقتها، وتولى عملية إبلاغ الجهات الأمنية بالحالة.

وكانت أسرة المواطن "إبراهيم الحارثي" في منزلهم الكائن في حي رحاب شمال محافظة الطائف، وفي فترة المساء أمس الأول تفاجأوا بطلقة سلاح رشاش -التي تسمى بـ"عبرود"- تخترق قرميد المنزل وجبس سقف الصالة، ومن ثم سقوطها بداخله، وسط خوف شديد من الأسرة التي أنجاها الله من خطورته.

ويؤكد المواطن حقيقة الواقعة؛ مشيرًا إلى أنها ليست الأولى؛ بل تكررت عملية إطلاق النار، وبكثافة في أوقات المناسبات من داخل الاستراحات وبعض المنازل بحي رحاب، أو بالأحياء المجاورة لهم؛ مستشهدًا بوفاة طفلة قبل سنوات بسبب طلقة نارية أو عبرود كان قد سقط عليها ومصدره مجهول.

وأوضح أنه كان قد أبلغ عمليات الأمن (911) لحين أن وردته رسالة منهم بأنه تم الانتهاء من البلاغ؛ مبرزًا هدفه من وراء ذلك بتوعية الناس بخطورة تلك الرشاشات التي يحملها الكثير من الشبان بالزيجات وبعض المناسبات الأخرى، ويخلفون أحزانًا بدلًا من الأفراح، مطالبًا بالحزم وتكثيف الجهود لمتابعة هذه الفئة التي تحرص على حمل السلاح وإطلاق الأعيرة منه في المناسبات والتباهي بذلك؛ مذكّرًا إياهم بالعقوبات والجزاءات المفروضة عليهم.