"أرامكو" تُخطر مشترين آسيويين بالحصول على حصص كاملة من النفط في فبراير

بعدما خفضت الشركة أسعار البيع الرسمية لآسيا إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر

أخطرت أرامكو اليوم، 5 مشترين آسيويين على الأقل، بأنها ستورد كميات تعاقدية كاملة من النفط الخام في فبراير مثلما فعلت في يناير.

وجاءت الإمدادات الكاملة، بعدما خفضت شركة النفط العملاقة أسعار البيع الرسمية لآسيا في فبراير إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وظلت المملكة، وهي أكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، تحافظ على إمدادات ثابتة لمنطقتها الاستهلاكية الرئيسية منذ أن قلصت أوبك+ (المجموعة المؤلفة من منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء) تخفيضات الإمداد اعتبارًا من أغسطس.

وقررت أوبك+ في وقت سابق من الشهر الجاري الاستمرار في زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًّا في فبراير؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقالت مبادرة البيانات المشتركة "جودي": إن الصادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أكتوبر للشهر السادس على التوالي، ووصلت إلى 6.833 مليون برميل يوميًّا، وهو المعدل الأعلى منذ أبريل 2020.