في جولة "يوم التأسيس".. "الطائي" يعبر "الاتفاق" ويحصد النقاط الثلاث

نجح فريق الطائي الأول لكرة القدم في التغلب على شقيقه الاتفاق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن مباريات الدوري.


وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الطائي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (جولة يوم التأسيس).

هدف المباراة الوحيد جاء بقدم محترف الطائي توبياس فيجيروا في الدقيقة العاشرة من عمر شوط المباراة الأول.

وبتلك النتيجة يرفع الطائي رصيده للنقطة رقم 24، في حين يتوقف رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 20.

يوم التأسيس الدولة السعودية الطائي الاتفاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دوري المحترفين

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19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 08:15 PM

في جولة "يوم التأسيس".. "الطائي" يعبر "الاتفاق" ويحصد النقاط الثلاث

محمد السيّد

الرياض

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نجح فريق الطائي الأول لكرة القدم في التغلب على شقيقه الاتفاق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن مباريات الدوري.


وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الطائي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (جولة يوم التأسيس).

هدف المباراة الوحيد جاء بقدم محترف الطائي توبياس فيجيروا في الدقيقة العاشرة من عمر شوط المباراة الأول.

وبتلك النتيجة يرفع الطائي رصيده للنقطة رقم 24، في حين يتوقف رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 20.

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