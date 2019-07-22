"سكة السلامة" .. "سار" تواصل حملاتها التوعوية لخفض حوادث التعدّي

ركزت على أهمية اتخاذ المعابر والجسور لتحقيق مبدأ السلامة للجميع

نفّذت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، حملة توعوية في منطقة حائل تستهدف من خلالها فئات المجتمع كافة، استمراراً لحملاتها التي تنفذها على مدار العام بهدف سلامة السكان من مواطنين ومقيمين، وكذلك الركاب المسافرين عبر القطارات بين المدن.

وتهدف "سار" من حملتها "التي جاءت تحت شعار #سكة_السلامة واستمرت أربعة أيام" إلى توعية السكان والقاطنين حول الشبكة الحديدية للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وكذلك خفض معدل حوادث التعدّي والتجاوز على السكة؛ ما يؤدي إلىى تقليل الخسائر، والتأكيد على أهمية اتخاذ المعابر والجسور المخصصة للعبور التي وفرتها الدولة تسهيلاً لتنقلات سكان المناطق التي تخترقها السكة ولملاك المواشي خلال تنقلاتهم في أثناء المواسم الربيعية والشتوية.

وأكّدت شركة "سار"، أنها تضع ذلك في مقدمة خططها الإستراتيجية لتطبيق أفضل معايير السلامة والأمان في تشغيل شبكة السكك الحديدية بالمملكة وضمن إستراتيجيتها التشغيلية لقطارات النقل سواء قطارات الركاب أو المعادن والبضائع، موضحة في رسائلها التوعوية عواقب العبور غير القانوني وخطورته الكبيرة لما يخلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات.

وشملت جولات الحملة، مناطق العبور المخصّصة على السكة، حيث التقى فريق الحملة أصحاب المواشي وكذلك الرعاة القاطنين بمحاذاة الخط الحديدي، كما زاروا مدينة جبة المحاذية للسكة (١.٣ كم شمال غربي حائل) وقدّموا للسكان الرسائل التوعوية.

وطالت الحملة مراكز الأحياء في حائل ومن بينها زيارة مركز الحي بمدرسة مكة المتوسطة، إضافة إلى زيارة عدد من المراكز التجارية، كما استهدفت مركز الأمير سلطان الاجتماعي وعقدوا لقاءً تمحور حول أهمية اتخاذ المعابر والجسور لتحقيق مبدأ السلامة للجميع، وتضمنت اللقاءات السحب على عدد من الجوائز والهدايا المقدمة من شركة "سار" لحضور تلك اللقاءات.

واختتمت الحملة جولاتها بزيارة منطقة العليم (١٨١ كم شمال حائل)، وركزت على توعية ملاك المواشي والرعاة وتقديم البروشورات الخاصة والتأكيد على توخي الحذر في عبور الخط الحديدي من خلال الجسور والمعابر المتوافرة في المنطقة؛ لضمان سلامتهم وسلامة المواشي والممتلكات الخاصة بهم، إضافة إلى تسجيل ما لديهم من ملاحظات ومقترحات تتعلق برفع معدل السلامة لعبور السكة الحديدية.