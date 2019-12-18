أمير نجران يقلد "الشهراني" رتبة "عقيد"

قلد أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الأربعاء، في مكتبه بديوان الإمارة؛ مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، أحمد بن سعيد الشهراني، رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.



وهنّأ الأمير "جلوي"، "الشهراني"، بالثقة الكريمة، معربًا عن أمنياته له بالتوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن.



من جهته عبر العقيد أحمد الشهراني، عن اعتزازه بالثقة الغالية من ولاة الأمر، عادًّا ذلك دافعًا له لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص.



حضر مراسم التقليد مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة.