إعادة فتح ساحة الحراج بسوق الطيور بجدة و133 ألف رأس أنعام استقبلها "المركزي"

ساحتا الأغنام والأعلاف استقبلتا 1783 شاحنة محمّلة بقرابة المليون و500 ألف حزمة

أعلن مدير سوق الأنعام المركزي بأمانة محافظة جدة سالم بن ضيف الله البشري، عن إعادة فتح ساحة الحراج بسوق الطيور بالمحافظة، بعد استقرار وضع فيروس أنفلونزا الطيور في المملكة، إلى جانب تنفيذ العديد من الخطط التطورية لتحسين المظهر العام للسوق؛ حيث جرى إعادة صيانة ودهان الحظائر ولوحات المحلات.

وكان سوق الأنعام المركزي التابع لأمانة محافظة جدة، قد استقبل خلال الربع الثالث لعام 2020م نحو 133.300 رأس من الأنعام بين إنتاج محلي ومستورد؛ فيما نفّذت الأمانة خلال الفترة ذاتها 711 زيارة ميدانية، أسفرت عن رصد 127 مخالفة.

وأوضح البشري أن واردات السوق خلال الثلاثة شهور الماضية بلغت 37.700 رأس محلية و95.600 رأس مستوردة؛ مضيفًا أن ساحتي حراج الأغنام والأعلاف استقبلتا 1783 شاحنة محملة بقرابة المليون و500 ألف حزمة أعلاف؛ فيما بلغت كمية الحطب الواردة أكثر من 1350 طنًّا و112 ألف كيس فحم.

وأكد البشري تواصل الجولات التفتيشية على السوق المركزي ضمن خطة متواصلة شملت حظائر الأغنام والأبقار والجمال، ومباسط الفحم والحطب ومباسط الأعلاف وكافيتريات السوق والمطاعم، والصيدلية البيطرية ومحلات الطيور وغيرها من الأنشطة القائمة.

وفي سياق آخر، استقبلت مسالخ أمانة جدة النظامية خلال الربع الثالث من العام الجاري، أكثر من 160 ألف رأس من الأنعام، جرى ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة؛ فيما أسفر كشف الطب البيطري على المذبوحات عن إعدام 248 ذبيحة كليًّا غير صالحة للاستهلاك، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتوزعت المذبوحات على مسلخ جدة الرئيسي؛ إذ استقبل 61.576 ذبيحة؛ فيما بلغت المذبوحات في مسلخ سوق الأنعام المركزي في (الخمرة) 67.310 ذبائح، وجرى ذبح 31.185 ذبيحة في مسلخ السبيل، وبلغت المذبوحات من الأغنام خلال الفترة المحددة ١٤٥.٤٩٩ ذبيحة، ومن الأبقار 10.652 ذبيحة؛ في حين استقبلت المسالخ 3920 رأسًا من الإبل.

يذكر أن الأمانة جنّدت كوادرها البشرية بتخصيص 10 أطباء بيطريين و255 جزارًا و28 مشرفًا موزعين على المسالخ الثلاثة؛ في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على جميع العاملين وتشديد الرقابة على الأنعام الواردة؛ للتأكد من سلامتها، ورصد المخالفات وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.