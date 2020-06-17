"كورونا" يواصل تفشيه.. أكثر من 8 ملايين مصاب و443 ألف وفاة

الولايات المتحدة تتصدر بأكثر من مليوني إصابة ونحو 117 ألف وفاة

يواصل فيروس كورونا "كوفيد-19" تفشيه في مختلف أنحاء العالم، حيث تجاوز عدد ضحاياه، بحسب آخر الإحصائيات والأرقام، 443 ألف حالة وفاة، فيما تم تسجيل 8 ملايين و174 ألف إصابة حتى الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضرراً، حيث حصد فيروس كورونا أرواح نحو 117 ألف شخص، فيما تم تسجيل أكثر من مليونين و137 ألف إصابة بالفيروس هناك حتى الآن.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات معهد "جونز هوبكنز"، التي نقلتها روسيا اليوم، اليوم الأربعاء، اقترب عدد الإصابات في البرازيل من مليون، حيث ارتفع إلى أكثر من 923 ألف إصابة، وتجاوز عدد الوفيات 45 ألفاً منذ بدء تفشيه هناك.

وتأتي روسيا في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 544 ألف إصابة، لكن عدد الوفيات لم يتجاوز 7300 حالة وفاة.

وفي المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضرراً من تفشي وباء كورونا تأتي الهند، حيث سجلت نسقاً تصاعدياً حاداً في عدد الوفيات والإصابات، وتجاوزت حصيلة المصابين فيها 354 ألفاً، وسجلت أكثر من 11900 حالة وفاة حتى الآن.

وتعد بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا من الدول التي سجلت عدد وفيات وإصابات مرتفعاً، رغم تراجع حدة تفشي الفيروس وأعداد الوفيات في الأسابيع الأخيرة.

وفي الوقت الذي بدأت فيه الأوضاع تتحسن في أوروبا، باتت دول أمريكا الجنوبية، على غرار البرازيل، تشكل بؤرة جديدة للفيروس.