التحالف الإسلامي ينظّم محاضرة حول شبهات الجماعات الإرهابية

قدمها أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود د. إبراهيم الميمن

نظّم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض اليوم، محاضرة بعنوان "شبهات الجماعات الإرهابية ودورها في جذب الشباب" قدمها أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور إبراهيم بن محمد الميمن.

جاء ذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف.

وطُرحت خلال المحاضرة الشبهات التي تتبعها الجماعات الإرهابية في جذب الشباب نحو التطرف العنيف والإرهاب، وكيفية استغلالهم لتنفيذ عملياتهم الإجرامية، والتطرق إلى بنود أساسية عدة تتبعها هذه الجماعات الإرهابية ومنها مبادئهم في قواعد التكفير والجرأة عليه والحكم بغير ما أنزل الله.

تأتي المحاضرة في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش المعنيّة بالمجال الفكري الذي يُعّد أحد مجالات عمل التحالف الإسلامي وهي "المجال الفكري والمجال الإعلامي ومجال تمويل الإرهاب والمجال العسكري".