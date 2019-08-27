وفاة "عبد اللطيف" نجل فواز الظفيري

توفي عبد اللطيف بن فواز بن طمش الظفيري، وصُلِّي عليه بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، في جامع الشريع بحفر الباطن.

"سبق" تتقدّم بالتعازي والمواساة لفواز الظفيري، وفهد بن عبد الله الشمري، وتسأل الله أن يغفر لفقيدهما ويتجاوز عنه، وأن يُلهمهما والأسرة الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.