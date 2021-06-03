أمانة الجوف توقّع 13 عقدًا استثماريًّا بحوالى 40 مليون ريال

لأنشطة نوعية مختلفة مع عدد من الشركات والمؤسسات

وقع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، 13 عقدًا استثماريًّا لأنشطة نوعية مختلفة، مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية والمستثمرين، بقيمة إجمالية تجاوزت 40 مليون ريال.

جاء ذلك في سياق جهود الأمانة المستمرة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في المنطقة.

وتضمنت العقود إنشاء وتشغيل مدينة ترفيهية متكاملة بمساحة تتجاوز 70 ألف م2، وإجمالي قيمة عقد تتجاوز 7 ملايين ريال، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري ترفيهي (Strip Mall) بمساحة 14.000م2، وفندق بمساحة 7000م2.

كما شملت العقود، العديد من الفرص الاستثمارية النوعية التي تمت ترسيتها وتوقيع عقودها لأنشطة مختلفة من لوحات دعائية متنوعة وعدة مطاعم فاخرة وسوق خضار ومواقع لتأجير الدراجات وأكشاك وغيرها.

وأكد أمين المنطقة حرص الأمانة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المجال البلدي واستقطاب الاستثمارات وطرح الفرص التي تزخر بها المنطقة للمستثمرين والمؤسسات الوطنية؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للمستفيدين؛ وفقًا لتوجيهات أمير الجوف، وضمن أهداف وخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.