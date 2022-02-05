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بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية عسكرية في صنعاء

ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين في مديرية "حرض" بـ 3 صواريخ باليستية

أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم السبت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه مدينة حرض (إحدى مديريات محافظة حجة في اليمن).

وحسب وسائل إعلام، فإن الصواريخ الحوثية سقطت على الأعيان المدنية.

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة قد أعلن فجر اليوم السبت بدء تنفيذ عملية عسكرية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وعدد من المحافظات اليمنية.