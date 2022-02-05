ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين في مديرية "حرض" بـ 3 صواريخ باليستية

بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية عسكرية في صنعاء

أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم السبت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه مدينة حرض (إحدى مديريات محافظة حجة في اليمن).

وحسب وسائل إعلام، فإن الصواريخ الحوثية سقطت على الأعيان المدنية.

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة قد أعلن فجر اليوم السبت بدء تنفيذ عملية عسكرية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وعدد من المحافظات اليمنية.

اليمن حجة حرض ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية التحالف

3

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443 08:29 PM

بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية عسكرية في صنعاء

ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين في مديرية "حرض" بـ 3 صواريخ باليستية

فهد كاملي

جازان

2 5,417

أطلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم السبت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه مدينة حرض (إحدى مديريات محافظة حجة في اليمن).

وحسب وسائل إعلام، فإن الصواريخ الحوثية سقطت على الأعيان المدنية.

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة قد أعلن فجر اليوم السبت بدء تنفيذ عملية عسكرية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وعدد من المحافظات اليمنية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

اليمن حجة حرض ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية التحالف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022