كورونا في قطر.. تسجيل 2779 إصابة جديد و317 حالة شفاء

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت قطر خلال الساعات الـ 24 الماضية 2779 إصابة جديد بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان أنه تم تسجيل 2053 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس ضمن المجتمع، و726 حالة ضمن المسافرين، مشيرةً إلى أن حالات الشفاء بلغت 317 حالة.

وبينت أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 246784 حالة، في حين بلغ عدد إجمالي المصابين 257,504 إصابة.