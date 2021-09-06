"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على المدينة

تشمل الحناكية والمهد وتستمر لـ 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن أمطارًا رعدية, تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وذكر المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة مساءً.