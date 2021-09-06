"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على المدينة

تشمل الحناكية والمهد وتستمر لـ 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن أمطارًا رعدية, تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.
وذكر المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة مساءً.

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06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 04:12 PM

تشمل الحناكية والمهد وتستمر لـ 9 مساءً

"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على المدينة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن أمطارًا رعدية, تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.
وذكر المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة مساءً.

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