تونس.. "النهضة" يطالب بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة

الحزب برر دعوته بالحاجة إلى ضمان حماية المسار الديمقراطي

طلب حزب النهضة، أكبر الأحزاب التونسية تمثيلاً في البرلمان، اليوم (الثلاثاء)، بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية، إثر قرار الرئيس تجميد أعمال البرلمان.

وقال الحزب في بيان نشرته "فرانس 24": "من أجل الخير للحياة الديمقراطية، فحزب النهضة مستعد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ومتزامنة؛ من أجل ضمان حماية المسار الديمقراطي وتجنب كل تأخير من شأنه أن يُستغل كعذر للتمسك بنظام استبدادي".

وفي أقل من يومين، أعلن الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان، وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولى بنفسه السلطة التنفيذية.

وتزامن الإعلان مع أزمة اقتصادية واجتماعية، تصاعدت وتيرتها بتداعيات الجائحة وأثارت قلق جهات دولية وخاصة واشنطن وباريس وبروكسل.