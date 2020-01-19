مظاهرات بغداد الصباحية .. 8 جرحى ودعوات للتصعيد

المحتجون أغلقوا ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بالكامل

وقع 8 جرحى في صفوف المتظاهرين خلال مواجهات وقعت في ساحة التحرير ببغداد اليوم.

وقام محتجون، اليوم الأحد، بإغلاق ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد بالكامل.

ووفق "سكاي نيوز" جاءت عملية الإغلاق بحسب متظاهرين، رداً على إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي باتجاه مجموعة من المحتجين المتضامنين مع نهاية مهلة ذي قار الممنوحة لأحزاب السلطة والحكومة لتنفيذ المطالب.

ويأتي إغلاق الساحة فيما تستعد مدن الوسط والجنوب، الأحد وغداً الإثنين، لحراك تصعيدي غير مسبوق رداً على ما وصفه المتظاهرون في محافظة ذي قار بالتسويف لمطالب المحتجين، وفي مقدمتها تقديم رئيس وزراء من خارج عباءة الأحزاب، وإجراء انتخابات مبكّرة بإشراف أممي.

وقطع متظاهرون، الأحد، جسوراً رئيسة في ذي قار، وأحرقوا إطارات تنفيذاً لتصعيد الحراك ضد أحزاب السلطة.

حرق مقر لـ "حزب الله"

وأقدم محتجون مساء السبت على إحراق مقر لميليشيات "حزب الله" العراقي بالكامل قرب جسر الاسكان في محافظة النجف.

وقام محتجون بغلق البوابة الرئيسة لمطار النجف الدولي بحرق الإطارات، فيما قامت مجموعات بإغلاق أبواب الدوائر الحكومية في المحافظة، وذلك في مسعى لمنع ذهاب الموظفين إلى دوائرهم.

ودعا الحراك الشعبي في العراق إلى التصعيد في الـ20 من يناير الجاري، الذي يتزامن مع انقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، ولا سيما في المحافظات الجنوبية.

ويندّد العراقيون منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحسوبيات.

وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصاً أغلبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفاً بجروح، منذ الأول من أكتوبر 2019.