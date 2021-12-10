"نورت" تجاور الصورة.. شاهد كيف ازدانت الكويت للترحيب بولي العهد

احتفاء يتضافر بلافتات.. وأعلام السعودية ترافق "شوارعَ وجسورًا وطرقًا"

ازدانت طرقات الكويت وأبرز جسورها بالعلم السعودي، فيما شوهدت اللافتات الترحيبية بزيارة سمو ولي العهد إلى الكويت في إطار جولته الخليجية، على أبرز الطرق والمحاور في الدولة الشقيقة.

وأظهرت الصور المتداولة تعانُقَ العلمين السعودي والكويتي، فيما حضرت اللافتات الترحيبية، وحملت إحداهن صورة ولي العهد، وكتب إلى جوارها: "نورت الكويت".

وتأتي زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت ضمن جولته الخليجية التي بدأها بسلطنة عُمان، وذلك قبيل انعقاد القمة الخليجية منتصف هذا الشهر في العاصمة الرياض.