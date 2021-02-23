احترازات كورونا.. أمانة الرياض: إغلاق 128 منشأة خلال 24 ساعة

قالت: كل ساعة ينفّذ مراقبونا 258 جولة رقابيّة.. رصدنا 650 مخالفة

قالت أمانة منطقة الرياض، إن مراقبيها وعقب جولات تفتيشية قاموا بإغلاق 128 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية من كورونا خلال 24 ساعة.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها في تويتر: كل ساعة ينفّذ مراقبونا 258 جولة رقابيّة على المنشآت التجاريّة؛ للتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. وحصيلة الـ 24 ساعة الماضية، إغلاق 128 منشأة ورصد 650 مخالفة.