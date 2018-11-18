"الاتحاد": تعرض طارق عبدالله لقطع في الرباط الصليبي

أظهرت الفحوصات الطبية تعرض الظهير الأيمن لنادي الاتحاد طارق عبدالله لقطع في الرباط الصليبي.

وقال النادي عبر بيان صحفي بثه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أظهرت الفحوصات إصابة طارق عبدالله بقطع في الرباط الصليبي، وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجي حسب توجيه الطبيب المتابع لحالته، وسيخضع لعملية جراحية في موضع إصابته خلال الأيام المقبلة".