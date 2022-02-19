بسبب الأمطار.. إمارة مكة تعلن إغلاق "طريق الهدا" بالطائف احترازيًّا

الإجراء مؤقت ويشمل الاتجاهين.. محافظات عدة بمكة تشهد هطولات متفرقة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إغلاق مؤقت لـ"طريق الهدا" احترازيًّا.

وأوضحت إمارة مكة أن الإغلاق سيكون في الاتجاهين؛ وذلك بسبب هطول الأمطار.

وكانت محافظات عدة بمكة المكرمة، قد شهدت صباح اليوم أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في وقت سابق من حالة تستمر للخامسة مساء تشمل عدة محافظات.